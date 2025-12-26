Legende: Kam am Ende ins Schwitzen Goalie James Reimer. Freshfocus/Martin Meienberg

Das Team Canada feiert gegen die US Collegiate Selects zum Auftakt in den Spengler Cup einen 3:2-Sieg.

Nach 0:3-Rückstand kam die Studenten-Auswahl noch einmal heran.

Im Auftaktspiel setzt sich Titelverteidiger Freiburg gegen Sparta Prag 5:2 durch.

Mit Spannung war die Spengler-Cup-Premiere der Studenten-Truppe aus Übersee erwartet worden. Nach dem mutigen Auftritt gegen Stammgast Team Canada (40. Teilnahme) hat sich die Befürchtung, die Talent-Auswahl sei nur Kanonenfutter, in der Davoser Bergluft aufgelöst. Bei Spielhälfte musste man sich zwar um die US Collegiate Selects Sorgen machen. 0:3 stand es aus ihrer Sicht. Doch statt auseinanderzufallen, stemmte sich die Studenten-Equipe gegen die Niederlage. Im Schlussdrittel schnupperte sie gar am Ausgleich.

Plötzlich steht es 0:3

Der Start war den zwischen 21 bis 23 Jahre alten Spielern in den Reihen der Selects durchaus geglückt. Nach der wegen einer angeblichen Torhüterbehinderung annullierten Führung von T.J. Hughes in der 14. Minute schienen die College-Boys am Drücker. Doch im Powerplay zu Beginn des Mitteldrittels gelang den Kanadiern prompt der Shorthander durch Nate Schnarr (25.). Nur 1:24 Minuten später doppelte Brett Seney nach.

Auch hier gab es Diskussionen, weil der Pfiff des Schiedsrichters ertönte, bevor der Puck hinter der Linie war. Am Ende zählte der Treffer jedoch. Und als Mason Shaw (31.) auf 3:0 stellte, schien es um die Selects geschehen. Binnen 6 Minuten hatten sich die Neulinge drei Gegentreffer eingefangen.

College-Auswahl kommt auf 2:3 heran

Doch nach einer schönen Kombination gelang eine Minute später Gavin McCarthy das 1:3. Und Jack Musa (48.) brachte den Underdog nach einem blitzsauberen Konter gar nochmals heran. Musa, der in der College-Liga NCAA bei UMass unter Vertrag steht, liess den 37-jährigen Ex-Buffalo-Goalie James Reimer alt aussehen. Die Amerikaner schafften es also, nicht auseinanderzufallen. Die Kanadier konnten den Qualitätsverlust im Kader gegenüber früheren Jahren dagegen nicht kaschieren.

So geht es weiter

Die US Collegiate Selects treffen am Samstagabend auf Gastgeber Davos. Das Team Canada hat einen Tag Pause und wird dann am Sonntagabend den HCD fordern. Alle Spiele gibt es live bei SRF.

Resultate