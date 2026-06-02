Die Final-Niederlage der Schweizer Nati verfolgten durchschnittlich 1,3 Millionen Menschen im TV. Es ist damit das meistgeschaute Eishockeyspiel seit der Messumstellung 2013. Die Sportinhalte im Onlineangebot verzeichneten über 13 Millionen Visits, die Livestreams erzielten knapp 7 Millionen Starts.

Legende: Der Schlusspunkt mit der Silbermedaillen-Feier Das SRF-Programm rund um die Eishockey-Heim-WM stiess beim Publikum auf grosse Resonanz. KEYSTONE/Claudio Thoma

Mit dem Finalspiel Schweiz gegen Finnland endete am Sonntag die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Den Final verfolgten im Durchschnitt über 1,3 Millionen Personen live auf SRF zwei.

Dies entspricht einem Marktanteil von 71,1 Prozent. Es ist damit das meistgeschaute Eishockeyspiel seit der Messumstellung 2013.

Nati begeisterte Publikum vor den Bildschirmen

Die Eishockey-WM und die Schweizer Nationalmannschaft bewegten das Publikum vor den Bildschirmen: Durchschnittlich verfolgten 549’000 Personen die Schweizer Spiele auf SRF zwei (Marktanteil von 51,3 Prozent). Den Halbfinal zwischen der Schweiz und Norwegen vom Samstag, 30. Mai, sahen 559’000 Personen, was einem Marktanteil von 76,4 Prozent entspricht.

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Über das gesamte Turnier erreichte SRF mit den Liveübertragungen der WM-Spiele 2,56 Millionen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer. Auch Spiele ohne Schweizer Beteiligung stiessen beim SRF-Publikum auf reges Interesse, etwa der Halbfinal zwischen Kanada und Finnland mit durchschnittlich 259'000 Personen vor den Bildschirmen. Im Durchschnitt wurden die Livespiele auf SRF zwei von 270’000 Personen geschaut, was einem Marktanteil von 34,0 Prozent entspricht.

Onlineangebot: Über 13 Millionen Visits

Das WM-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wartete mit diversen Features wie Resultaten, Spielberichten, Analysen, Interviews und Zusatzgeschichten auf und erreichte gesamthaft über 13 Millionen Visits. Mit fast 1,7 Millionen Visits war der 31. Mai 2026 der zugriffstärkste Tag. Zudem konnten alle Spiele im kommentierten Livestream verfolgt werden.

Die Livestreams erzielten im Laufe der Eishockey-WM knapp 7 Millionen Starts.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste / Personen 3+ ohne Gäste, SRF zwei, 15.05.2026-31.05.2026, Rt-T / MA-% / Coverage-T (15min kons.), All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten für Sendungen ab 29.05.2026

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 15.05.2026-31.05.2026, Visits / Media Views, Online-Inhalte Eishockey WM 2026