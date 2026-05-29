Der Sieg der Schweizer Nationalmannschaft im Viertelfinal der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Schweden zog das Publikum vor die Bildschirme. Das Spiel sahen bis zu 960’000 Personen, was einem Marktanteil von 79,8 Prozent entspricht.

Legende: Die Nati begeistert Auch zu Hause am Bildschirm ist das Interesse riesig. freshfocus/Nico Ilic

Im Viertelfinal der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 bezwang die Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag Schweden mit 3:1. Das dramatische Duell zog auch das Publikum vor den Bildschirmen in seinen Bann: Bis zu 960’000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Sieg des Schweizer Nationalteams auf SRF zwei.

Dies entspricht einem Marktanteil von 79,8 Prozent. Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund 500’000 Livestream-Starts.

Weiter geht's am Samstag

Im Halbfinal trifft die Schweiz am Samstag auf Norwegen. Das Spiel ist ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen. Der Puckeinwurf in Zürich-Altstetten erfolgt um 15:20 Uhr.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 28.05.2026, Rt-T & MA-% (Sekunden-Spitzenwerte), All TV Platforms, Overnight

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 28.05.2026, Media Views, Livestreams Eishockey WM 2026