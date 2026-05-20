Beim Sieg gegen Österreich war Leonardo Genoni einmal mehr der starke Rückhalt – und stellte dazu einen WM-Rekord auf.

Nach der Schweizer 9:0-Gala gegen Österreich an der Heim-WM stechen im ersten Moment natürlich direkt die 9 Tore ins Auge. Speziell ist in diesem Zusammenhang aber auch die 0: Goalie Leonardo Genoni feierte einen Shutout – seinen bereits 13. in der WM-Historie.

Damit stellte der Zug-Torhüter einen neuen Rekord auf. Als erster Goalie überhaupt erreicht er diese Marke an WM-Endrunden. Zuvor hatte sich der dreifache WM-Silbergewinner die Bestmarke mit dem Tschechen Jiri Holecek geteilt, der zwischen 1966 und 1978 ebenfalls zwölfmal ohne Gegentor geblieben war.

Freude über Rekord

«Ich wusste nicht mal, dass es diesen Rekord gibt», sagte Genoni im Anschluss an die Partie. Erst nach dem letzten Spiel habe er davon erfahren. «Ich bin mega happy für das Team, wir haben ein super Spiel gemacht. Deshalb nehme ich den Rekord sehr gerne.»

Die Bedeutung der Bestmarke wollte er aber nicht in den Mittelpunkt stellen. Stattdessen betonte der 38-Jährige, wie speziell die Heim-Weltmeisterschaft sei: «Wenn du all diese Fans siehst, stellt es dir jedes Mal die Haare auf. Hier dann noch zu 0 zu spielen, das ist mega schön.»

Dank ans Publikum

Die Energie des Publikums könne das Team auch nutzen, um auf dem Eis zu performen. «Ich habe mir vieles vorgestellt, aber dass es so schön wird, habe ich nicht gedacht», sagte Genoni. Mit der Unterstützung der Fans sei noch einiges möglich.

Weiter geht's für die Nati am Donnerstagabend mit einer Partie gegen Aussenseiter Grossbritannien. Bisher hat Genoni drei von vier Spielen bestritten. Gut möglich also, dass er nach dem WM-Rekord eine Pause erhält.

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