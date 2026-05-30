Die Weltmeister von 2022 und 2023 treffen am Samstagabend in Zürich aufeinander. Mit Vorteil der «Ahornblätter».

Legende: Mit 19 Jahren bereits ein Superstar Kanadas Macklin Celebrini. Imago/Sport Press Photo

Im neuesten «Power Ranking» des Eishockey-Weltverbandes IIHF für die laufende WM ist Kanada auf Rang 1 vorgestossen. Und auch bei den Wettbüros wird der Rekordweltmeister als grösster Gold-Favorit geführt.

Nur auf Basis der bisherigen Leistungen des Teams von Headcoach Misha Donskov? Oder spielen Palmarès und die grossen Spielernamen doch eine Rolle?

Kanada bislang ungeschlagen

Fakt ist: Kanada, 2023 letztmals Weltmeister, hat sämtliche 8 Partien in der Freiburger BCF-Arena gewonnen und blieb beim 4:0 im Viertelfinal vom Donnerstag gegen den – an dieser WM allerdings enttäuschenden – Erzrivalen USA ungefährdet.

Mit Macklin Celebrini und Sidney Crosby haben die «Ahornblätter» den zweitbesten Torschützen und den besten Assistgeber in ihren Reihen.

Halbfinalgegner Finnland könnte allerdings ein hart zu knackender Gegner sein. Der von Florida-Center Aleksander Barkov angeführte Weltmeister von 2022 wird bei der IIHF auf Rang 2 geführt, bei den Wettquoten als 3. hinter der Schweiz.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Den 2. Halbfinal an der Eishockey-WM zwischen Kanada und Finnland in Zürich gibt's am Samstag ab 19:40 Uhr auf SRF zwei und im Stream in der Sport App.

Finnland überzeugte im Viertelfinal

Es ist nicht auszuschliessen, dass bei der einzigen Niederlage der Finnen, im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz, unbewusst die Viertelfinalkonstellation (Schweden oder Tschechien als Gegner?) mitspielte. Gegen die Tschechen machten die Finnen jedenfalls früh alles klar. Und sie haben den (kleinen) Vorteil, die Swiss Life Arena bereits gut zu kennen.

Obwohl bei Finnland auch die National-League-Spieler (insgesamt 8 im Kader) mithielten, könnte die grössere NHL-Power Kanadas den Ausschlag geben. Auf der Goalieposition weist Kanadas Jet Greaves mit 94,4 Prozent gehaltenen Schüssen ebenfalls eine etwas bessere Quote auf als Justus Annunen (92,3 %).

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