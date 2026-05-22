Die Schweiz wird ihre WM-Gruppe auf Platz 1 oder 2 abschliessen. Dennoch droht bereits im Viertelfinal ein Hochkaräter.

So klar die Hierarchie in Zürich, so ungewiss jene in Freiburg

Legende: Haben bisher gut lachen Die Schweizer Spieler. Keystone/Claudio Thoma

Seit dem Donnerstagabend und dem 4:1-Pflichtsieg über Grossbritannien hat die Schweiz ihr Ticket für die K.o.-Phase an der Heim-WM auf sicher. Obschon der Viertelfinal noch knapp eine Woche entfernt ist und in der Zwischenzeit noch zwei Gruppenspiele anstehen, ist das erste «Do or Die»-Spiel schon jetzt Gesprächsthema. Wohl weniger bei der Mannschaft selbst, umso mehr aber bei den Fans.

«Final» um Gruppensieg bahnt sich an

In Zürich scheinen die Kräfteverhältnisse sonnenklar zu sein. Sowohl die Schweiz als auch Finnland haben der Gruppe A ihren Stempel aufgedrückt und bisher noch keinen Punkt abgegeben. Nach dem bisher Gezeigten ist schwer davon auszugehen, dass die Nati und «Suomi» am Dienstag (20:20 Uhr live auf SRF zwei) mit je 18 Punkten in das Direktduell am letzten Gruppenspieltag steigen.

Legende: Die Ausgangslage in der Gruppe A vor den Freitagsspielen. SRF

Es käme zum «Final» um Platz 1 – und somit um die vermeintlich beste Ausgangslage im Hinblick auf die Viertelfinals.

Was macht Schweden?

Vermeintlich deshalb, weil es in der Gruppe B in Freiburg bis anhin deutlich unberechenbarer zu und her geht und eine Tendenz nur schwierig auszumachen ist. Gerade Schweden, das vor dem Turnierstart neben Kanada am stärksten eingeschätzt worden war, ist aktuell eher ein Kandidat für Gruppenrang 3 oder 4 statt 1 oder 2. Das liegt vor allem an der 3:4-Niederlage gegen Tschechien.

Legende: Die Ausgangslage in der Gruppe B vor den Freitagsspielen. SRF

Sollte die Nati im Viertelfinal tatsächlich auf Schweden treffen, könnte von «bester Ausgangslage» bestimmt nicht mehr die Rede sein. Dafür war «Tre Kronor» in der jüngeren Vergangenheit zu oft eine unüberwindbare Hürde für die Schweiz.

Schweden ist aber nur eine von fünf Nationen, die aktuell realistisch gesehen noch als Viertelfinal-Gegner der Nati in Frage kommen. Die anderen vier sind Kanada, die Slowakei, Tschechien und Norwegen.

Lieber nicht gegen die Schweiz

Die nächsten Tage werden Klarheit darüber schaffen, wie das Viertelfinal-Tableau daherkommen wird. Mit grosser Wahrscheinlichkeit herrscht erst nach den Abendspielen am Dienstag endgültige Gewissheit.

Das Schweizer Team tut gut daran, sich auf sich selbst zu fokussieren. Nach den bisherigen Auftritten und mit der riesigen Unterstützung im Rücken muss sich diese Nati vor niemandem verstecken.

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