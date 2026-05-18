Die USA verlieren das Topspiel der Gruppe A gegen Finnland klar. Der Titelverteidiger kommt in Zürich mit 2:6 unter die Räder.

In der Gruppe B fährt Kanada gegen Dänemark den dritten Sieg im dritten Spiel ein. Die Tore in Freiburg beim 5:1 fallen erst im Schlussdrittel.

Gruppe A

Finnland – USA 6:2: Für die USA hat es an der WM in der Schweiz die zweite Niederlage im dritten Spiel abgesetzt – eine heftige obendrein. Die Finnen verpassten dem Titelverteidiger beim Duell in Zürich eine regelrechte Abreibung. Nachdem sie bereits mit einer 3:1-Führung in die erste Pause gegangen waren, legten sie zu Beginn des Mittelabschnitts mit zwei weiteren Treffern innert 30 Sekunden nach. Für Keeper Joseph Woll, der beim 3:1 respektive 5:1 nicht sonderlich gut ausgesehen hatte, war der Arbeitstag vorzeitig zu Ende.

Mit Devin Cooley zwischen den Pfosten stabilisierte sich das Defensivspiel der USA zwar, offensiv lief bei den US-Amerikanern aber kaum etwas zusammen. Der zweite US-Treffer im Schlussabschnitt (44.) fiel in doppelter Überzahl.

Gruppe B

Kanada – Dänemark 5:1: In Freiburg mussten sich die Fans bis zum ersten Treffer lange gedulden. 40 Minuten lang wollte dem haushohen Favoriten aus Kanada trotz einem Schussverhältniss von 27:9 kein Treffer gelingen. Im Schlussdrittel holte der Rekordweltmeister Verpasstes dann nach und knackte den dänischen Abwehrriegel doch noch. Zwischen der 41. und 44. Minute trafen die Kanadier gleich dreimal und sorgten damit für die Vorentscheidung. Der vermeintliche Führungstreffer der «Ahornblätter» durch Captain Macklin Celebrini im Mittelabschnitt hatte nach einer erfolgreichen Coach’s Challenge der Dänen wegen Offside nicht gezählt. Zum besten Spieler der Kanadier wurde Sidney Crosby gewählt, der vier der fünf Tore vorbereitet hatte. Vor einem Jahr hatte Dänemark die Kanadier sensationell im Viertelfinal eliminiert.

Eishockey-WM in der Schweiz