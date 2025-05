In der WM-Gruppe A feiert Kanada zum Auftakt einen souveränen Sieg gegen Slowenien. Lettland dreht gegen Frankreich spät auf.

Österreich schnuppert gegen Schweden bis zur 58. Minute an einer Sensation.

In der Gruppe B fertigt Deutschland Aufsteiger Ungarn mit 6:1 ab. Kasachstan besiegt Norwegen 2:1.

Die Schweiz fährt gegen Dänemark im zweiten Spiel den ersten Sieg ein.

Gruppe A

Slowenien – Kanada 0:4: Kanada hat sein Auftaktspiel an der WM in Schweden und Dänemark siegreich gestalten können. Matchwinner gegen Aufsteiger Slowenien in Stockholm war Islanders-Center Bo Horvat mit zwei Powerplay-Treffern in der 8. und der 34. Minute. Die weiteren Tore für die Kanadier, die durchaus noch höher hätten gewinnen können, erzielten Nathan MacKinnon (24.) und Noah Dobson (37.). Im zweiten Spiel trifft Kanada am Sonntag auf Lettland.

Frankreich - Lettland 1:4: Auch die Letten sind mit einem Sieg in die Titelkämpfe gestartet. Nach dem Führungstreffer der Franzosen durch Dylan Fabre (16.) dauerte es aber ein Weilchen, ehe die Balten die Partie drehen konnten. Zuerst liessen sie drei Powerplays ungenutzt, der Ausgleich fiel dann ausgerechnet in Unterzahl. Martins Dzierkals (36.) traf, nachdem die Franzosen den Puck in der eigenen Zone vertändelt hatten. Das Siegtor erzielte Kristaps Zile (43.) zu Beginn des Schlussdrittels. Dans Locmelis sorgte in den Schlussminuten mit zwei Treffern ins leere Gehäuse für das letztlich klare Verdikt.

Gruppe B

Deutschland – Ungarn 6:1: In der Schweizer Gruppe B gelang Deutschland ein Start nach Mass. Gegen Aufsteiger Ungarn bekundete das Team von Trainer Harold Kreis keine Probleme und fuhr einen 6:1-Erfolg ein. Dominik Kahun vom HC Lausanne und Joshua Samanski brachten die Deutschen im Startdrittel mit 2:0 in Führung. Lukas Kälble und Frederik Tiffels sorgten im 2. Abschnitt für die Vorentscheidung. Den ungarischen Ehrentreffer erzielte Gergo Ambrus zum 1:5. Kahun durfte sich in der letzten Spielminute noch über einen Doppelpack freuen.

Norwegen – Kasachstan 1:2: In der Schweizer Gruppe B ging Norwegen gegen Kasachstan in der 8. Minute durch Johannes Johannesen in Führung. Die Antwort der Kasachen folgte im 2. Drittel, als Roman Startschenko im Powerplay den Ausgleich besorgte (26.). Für den Siegtreffer zeichnete Alexander Wolkow in der 53. Minute verantwortlich.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark