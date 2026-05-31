Legende: Der finnische Alleskönner Aleksander Barkov. Imago/justpictures.ch

Als «komplettesten Spieler der Welt» bezeichnet Ex-Nati-Coach Ralph Krueger gegenüber dem Tagesanzeiger den finnischen Superstar Aleksander Barkov. «Mein Rat an junge Spieler: Schaut ihm zu!» Krueger lobt den 30-jährigen Stürmer der Florida Panthers in höchsten Tönen. Und nun könnte genau dieser Barkov dem 1. Weltmeistertitel der Schweiz im Weg stehen.

Auf dem Weg ins Endspiel sammelte Barkov 11 Skorerpunkte: 3 Tore, 8 Assists. Damit war er der punktestärkste Spieler seines Teams. Zwei seiner Tore erzielte er innert zweieinhalb Minuten gegen die Schweiz. Und später beim Halbfinalsieg gegen die Kanadier traf der finnische Captain zum wichtigen 2:2-Ausgleich – ehe die Nordeuropäer die Partie mit zwei weiteren Toren gar noch ganz drehen konnten. Darunter war notabene ein weiterer Barkov-Assist.

Zweifacher Stanley-Cup-Sieger, dreifacher Gewinner der NHL-Auszeichnung für den Stürmer mit dem besten Defensivverhalten und letztjähriger Gewinner der «King Clancy Memorial Trophy» für den Spieler, der sowohl auf dem Eis als auch abseits der Eisfläche Führungsqualitäten und soziales Engagement bewiesen hat. Die Länge des Satzes zeigt: Barkovs Palmarès kann sich durchaus sehen lassen. Nicht nur in Finnland gilt der 30-Jährige als grosses Idol vieler junger Spieler.

Viel National-League-Beteiligung

Doch das finnische Team besteht bekanntlich nicht nur aus Barkov. Mit 13 NHL-Spielern hat es in dieser Statistik gegenüber der Schweiz (6) die Nase vorn. Der Final wird zudem zum Duell mit der grössten «Schweizer» Beteiligung: Abgesehen von der Nati (18) stellen die Finnen nämlich mit acht Spielern die meisten National-League-Söldner.

National-League-Spieler im Finnland-Kader

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Jesse Puljujärvi, Genf-Servette. Stürmer, 9 WM-Einsätze: 2 Tore, 6 Assists. Bildquelle: Imago/Sports Press Photo. 1 / 8 Legende: Jesse Puljujärvi, Genf-Servette Stürmer, 9 WM-Einsätze: 2 Tore, 6 Assists Imago/Sports Press Photo

Bild 2 von 8. Mikko Lehtonen, ZSC Lions. Verteidiger, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 6 Assists. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma. 2 / 8 Legende: Mikko Lehtonen, ZSC Lions Verteidiger, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 6 Assists Keystone/Claudio Thoma

Bild 3 von 8. Saku Mäenalanen, SCL Tigers. Stürmer. 9 WM-Einsätze: 3 Tore, 2 Assists. Bildquelle: Imago/All Over Press Finland. 3 / 8 Legende: Saku Mäenalanen, SCL Tigers Stürmer. 9 WM-Einsätze: 3 Tore, 2 Assists Imago/All Over Press Finland

Bild 4 von 8. Sakari Manninen, Genf-Servette. Stürmer, 9 WM-Einsätze: 2 Tore, 2 Asissts. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports International. 4 / 8 Legende: Sakari Manninen, Genf-Servette Stürmer, 9 WM-Einsätze: 2 Tore, 2 Asissts Imago/Beautiful Sports International

Bild 5 von 8. Waltteri Merelä, SC Bern. Stürmer, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 3 Assists. Bildquelle: Imago/All Over Press Finland. 5 / 8 Legende: Waltteri Merelä, SC Bern Stürmer, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 3 Assists Imago/All Over Press Finland

Bild 6 von 8. Hannes Bjorninen, SCL Tigers. Stürmer, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 3 Assists. Bildquelle: Imago/Sergio Brunetti. 6 / 8 Legende: Hannes Bjorninen, SCL Tigers Stürmer, 9 WM-Einsätze: 1 Tor, 3 Assists Imago/Sergio Brunetti

Bild 7 von 8. Vili Saarijärvi, Genf-Servette. Verteidiger, 9 WM-Einsätze: 3 Assists. Bildquelle: Imago/TT. 7 / 8 Legende: Vili Saarijärvi, Genf-Servette Verteidiger, 9 WM-Einsätze: 3 Assists Imago/TT

Bild 8 von 8. Harri Säteri, EHC Biel. Goalie, 0 WM-Einsätze. Bildquelle: Keystone/EPA ANDREAS HILLERGREN. 8 / 8 Legende: Harri Säteri, EHC Biel Goalie, 0 WM-Einsätze Keystone/EPA ANDREAS HILLERGREN Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Schweizer Spieler sind jedenfalls vor Barkov gewarnt. Das machte Nati-Stürmer Denis Malgin bereits vor dem Spiel um den Gruppensieg deutlich: «Er kann einfach alles.» Was die Nati aber kann: Finnland schlagen. Das hat sie an diesem Turnier bereits bewiesen – trotz zwei Barkov-Toren. Warum also nicht noch einmal?

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