Die USA schlagen Tschechien im 7. Vorrundenspiel in der Gruppe B mit 5:2 und springen auf Tabellenplatz 2.

Dank diesem Resultat ist klar, dass die Schweiz die Vorrunde als Gruppensieger abschliessen wird.

Den letzten Viertelfinalplatz sichert sich Dänemark im entscheidenden Direktduell mit Deutschland nach Penaltyschiessen.

Hier geht's zu den Infos zu den Viertelfinalpartien.

USA - Tschechien 5:2: Im letzten Vorrundenspiel hat es für Tschechien die erste Niederlage an der WM in Dänemark und Schweden abgesetzt. Gegen die USA unterlagen die bis dahin ungeschlagenen Tschechen mit 2:5. Damit ist klar: Die Schweiz gewinnt die Gruppe B und trifft im Viertelfinal am Donnerstag ab 16:20 Uhr auf Österreich. Die Tschechen schliessen die Vorrunde trotz 6 Siegen und nur einer Niederlage nur auf Rang 3 ab. Die USA überholen den Gegner auf den letzten Metern und klassieren sich zwei Punkte hinter der Schweiz.

In einem hitzigen Spiel in Herning mit insgesamt 19 Strafen hatten die Tschechen zuerst ein 0:1 noch in eine 2:1-Führung verwandelt. Im Schlussdrittel sorgten dann aber zwei Powerplay-Treffer von Frank Nazar für die erneute Wende. Logan Cooley und Andrew Peeke (ins leere Tor) sorgten für das letztlich klare Resultat.

Dänemark - Deutschland 2:1 n.P.: Am Abend hat Gastgeber Dänemark dramatisch den Viertelfinal-Einzug geschafft. Vor dem Direktduell mit Deutschland war klar, dass der Sieger in die K.o.-Phase einzieht und für den Verlierer das Turnier vorbei ist. Der gefühlte Achtelfinal war bis zum Schluss auf Messers Schneide. Korbinian Geibel brachte Deutschland mit Ablauf des 2. Drittels in Führung. Für den dänischen Ausgleich 10 Minuten vor Schluss war dann Nikolaj Ehlers besorgt. Der NHL-Stürmer war erst am Morgen (gemeinsam mit Nino Niederreiter) an der WM angekommen.

In der Verlängerung gelang dominanten Dänen kein Tor – weshalb das Penaltyschiessen herhalten musste. Dort trafen zwei dänische Spieler, während kein Deutscher erfolgreich war. Im Viertelfinal trifft Dänemark auf Kanada.

Übersicht Eishockey-WM