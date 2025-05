Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die USA schlagen Tschechien im 7. Vorrundenspiel in der Gruppe B mit 5:2 und springen auf Tabellenplatz 2.

Dank diesem Resultat ist klar, dass die Schweiz die Vorrunde als Gruppensieger abschliessen wird.

Im Abendspiel machen Deutschland und Dänemark den letzten Viertelfinalplatz im Direktduell unter sich aus.

Im letzten Vorrundenspiel hat es für Tschechien die erste Niederlage an der WM in Dänemark und Schweden abgesetzt. Gegen die USA unterlagen die bis dahin ungeschlagenen Tschechen mit 2:5. Damit ist klar: Die Schweiz gewinnt die Gruppe B und trifft im Viertelfinal entweder auf Österreich oder Dänemark.

Die Tschechen schliessen die Vorrunde trotz 6 Siegen und nur einer Niederlage nur auf Rang 3 ab. Die USA überholen den Gegner auf den letzten Metern und klassieren sich zwei Punkte hinter der Schweiz.

Wende folgt auf Wende

In einem hitzigen Spiel in Herning mit insgesamt 19 Strafen hatten die Tschechen zuerst ein 0:1 noch in eine 2:1-Führung verwandelt. Im Schlussdrittel sorgten dann aber zwei Powerplay-Treffer von Frank Nazar für die erneute Wende. Logan Cooley und Andrew Peeke (ins leere Tor) sorgten für das letztlich klare Resultat.

Am Abend fällt die letzte Entscheidung in der Gruppe B. Gastgeber Dänemark und Deutschland machen unter sich den letzten Viertelfinalteilnehmer aus.

Übersicht Eishockey-WM