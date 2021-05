Schweden ist mit zwei Niederlagen ungewohnt schwach in die WM gestartet. Das Team von Patrick Fischer will sich davon nicht blenden lassen.

Nach 7 Pleiten an WM

Die Schweiz ist optimal in die WM gestartet: zwei Spiele, zwei Siege. Nun wartet mit Schweden ein Gegner auf die Nati, den man an einer Weltmeisterschaft seit 2013 nicht besiegen konnte – und gegen den man die letzten 7 WM-Duelle allesamt verloren hat. Besonders schmerzvoll war die Niederlage nach Penaltyschiessen im WM-Final 2018.

Ist die Zeit nun reif für eine Revanche gegen «Tre Kronor»? Es scheint so, zieht man die Resultate der Spiele in Riga zur Hand. Das grosse Schweden leistete sich zwei Niederlagen gegen Dänemark (3:4) und Belarus (0:1). Entsprechend unter Druck steht das Team von Chefcoach Johan Garpenlöv.

Schweizer Team zeigt sich selbstbewusst

Das weiss auch Tommy Albelin, schwedischer Assistenz-Coach von Patrick Fischer. «Speziell die Niederlage gegen den Nachbar Dänemark schmerzt Schweden», sagt er. Allerdings habe Schweden sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die WM-Partie zwischen der Schweiz und Schweden können Sie am Dienstag ab 19:00Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Zudem macht er bei seinen Landsleuten Zweifel aus; und wer zweifle, der agiere zögerlich, erklärt Albelin. Nach den Auftaktniederlagen erwartet der 57-Jährige kämpferische Schweden. «Wir müssen das Spiel selber in die Hand nehmen», gibt er deshalb als Devise aus.

Ambühl auf Rekordjagd

Auch Tristan Scherwey blickt dem Duell mit dem 11-maligen Weltmeister zuversichtlich entgegen. «Ich glaube, es liegt definitiv etwas drin und wir werden parat sein», erklärt der 30-jährige Flügel des SC Bern.

Parat wird auch Andres Ambühl sein. Der Routinier wird sich mit dem Auftritt gegen Schweden in die Geschichtsbücher spielen. Der 37-Jährige wird dann der Spieler mit den zweitmeisten Spielen an einer WM sein (aktuell: 109) und (zusammen mit Ivo Rüthemann) der Spieler mit den zweitmeisten Länderspielen für die Schweiz insgesamt (aktuell: 269). Ambühl findet das zwar «cool», aber: «Wirklich viel bedeuten wird das erst, wenn man zurückschaut, in Erinnerungen schwelgt.»