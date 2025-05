Per E-Mail teilen

Legende: Erfolgreicher Däne mit Schweizer Bezug Nikolaj Ehlers. IMAGO / Ritzau Scanpix

Es ist eine der grössten Sensationen der WM-Neuzeit. Die hochgehandelten Kanadier um die Superstars Sidney Crosby und Nathan MacKinnon unterlagen im Viertelfinal dem krassen Aussenseiter Dänemark. «Unglaublich!», fiel dazu dem einzigen dänischen NHL-Spieler Nikolaj Ehlers zuerst ein.

Der ehemalige Junior des EHC Biel und Sohn von Trainer Heinz Ehlers (Meister mit Visp) war erst auf das letzte Gruppenspiel nach Herning gereist – wie (aber nicht zusammen mit) Nino Niederreiter, seinem Teamkollegen bei den Winnipeg Jets. Gegen Deutschland schaffte er trotz Jetlag im Schlussdrittel den 1:1-Ausgleich, wie dann auch im Viertelfinal gegen Kanada 2:17 Minuten vor Schluss. Eineinhalb Minuten später machte Nick Olesen die Sensation perfekt.

Stolzer Papa

«Auch die guten Teams können manchmal einen schlechten Tag einziehen. Wir hatten einen sehr guten Tag», bilanzierte Ehlers nach dem grössten Erfolg der dänischen Eishockey-Geschichte. «Wir sind ein sehr spezielles Team, wir sind eine Familie, deshalb bin ich nach Hause gekommen», sagt der 29-jährige Stürmer in bestem Schweizerdeutsch gegenüber SRF.

Auch bei Vater Heinz Ehlers war unbändige Freude zu spüren: «Ich bin unglaublich stolz auf ihn und es freut mich so sehr für ihn. Ich weiss, wie viel es für ihn bedeutet, in der Nationalmannschaft zu spielen.» Die Erwartungen an seinen Sohn seien sehr gross, wenn man erfolgreich ist, mache es alles etwas einfacher.

«Lustiges Duell» gegen die Schweiz

Im Halbfinal kommt es nun zum Duell mit der Schweiz. Auf dem Papier ist die Ausgangslage ähnlich klar wie gegen Kanada. «Das wird lustig», ist sich Nikolaj Ehlers sicher. Aber auch: «Wir wissen, wie gut die Schweiz ist. Doch im Hockey kann immer alles passieren.»

Für Ehlers ist der Halbfinal nicht nur wegen Teamkollege Niederreiter ein Wiedersehen. «Ich habe sechs Jahre in der Schweiz gewohnt, mit vielen Schweizern habe ich früher gespielt.» So lief er einst bei den U15-Junioren des EHC Biel unter anderem mit einem gewissen Denis Malgin auf.

Die individuelle Klasse macht die Schweiz auf dem Eis zum Favoriten. Die Zuversicht ist bei den euphorisierten Dänen aber gross, insbesondere bei Heinz Ehlers: «Klar sind die Schweizer besser, aber wenn sie so spielen wie gegen Kanada, wird es ein enges Spiel.»

