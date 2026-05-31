Berechnungen von Keystone-SDA ergeben, dass die Nati nach der Heim-WM die Weltrangliste anführen wird.

Legende: Bald die Weltnummer 1 Die Schweizer Eishockey-Nati. Keystone/Cyril Zingaro

Der bittere Ausgang des WM-Finals am Sonntagabend gegen Finnland war nicht massgebend für folgendes Trostpflaster: Die Schweiz wird in der Weltrangliste des Internationalen Eishockey-Verbandes nach der Heim-WM erstmals auf Platz 1 stehen.

Nach Berechnungen von Keystone-SDA verdrängen die Schweizer im Vergleich zum Ranking im Februar den Olympiasieger und entthronen Weltmeister USA von der Spitze und überholen gleichzeitig den Rekordweltmeister Kanada.

3. WM-Final in Serie

Der Sprung an die Spitze ist das Resultat konstanter Leistungen über mehrere Jahre hinweg, darunter drei WM-Finalteilnahmen in Serie. In die Berechnung der Weltrangliste fliessen die Ergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie des olympischen Turniers in Mailand ein.

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