Die Schweizer strotzen nach der perfekten Gruppenphase vor Selbstvertrauen. Angst vor dem «Angstgegner» hat man keine.

Die Schweiz hat die Gruppenphase an der Heim-WM mit einem hart erkämpften Sieg gegen Finnland abgeschlossen. Damit erreichte sie erstmals überhaupt an einer WM die maximale Ausbeute an Punkten, bevor es in die K.o.-Phase geht. Das Selbstvertrauen ist bei der Nati entsprechend hoch. «Wir haben ein sehr gutes Gefühl», sagte Nico Hischier nach dem Spiel.

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Es habe richtig Spass gemacht, gegen die Finnen zu spielen. Wie so oft an diesem Turnier habe man – beflügelt auch durch Patent-Ochsner-Sänger Büne Huber, der vor dem Spiel in der Nati-Kabine war – gut begonnen: «Wenn man hier rausläuft und die Fans sieht, kann man nur gut starten.» Zwar seien im 2. Drittel Fehler passiert. Man sei aber ruhig geblieben: «Es war eine reife Leistung von uns.»

Biasca und seine Linienkollegen, das passt!

Einer, der sich noch lange an diesen Dienstagabend erinnern dürfte, ist Attilio Biasca. Der 23-Jährige erzielte in der ersten Minute sein erstes WM-Tor überhaupt – «mega cool!» Er habe den Treffer aber besonders auch der Vorarbeit von Timo Meier und Dominik Egli zu verdanken.

Am Ende haben wir hohe Ziele, und um diese zu erreichen, musst du jede Mannschaft schlagen.

Angesprochen auf seine beiden Sturmpartner Hischier und Meier geriet Biasca ins Schwärmen: «Sie helfen mir extrem. Es ist mega cool, mit ihnen zu spielen.» Auch neben dem Eis verstehe man sich gut: «Nur im Brändi Dog machen sie es mir schwierig.»

«Wir haben hohe Ziele»

Das Fazit von Trainer Jan Cadieux fiel ebenfalls positiv aus: «Wir haben noch einmal gesehen: Wenn wir unser Spiel spielen, machen wir viele gute Dinge.» Aber ein langes Fazit wollte der 46-Jährige eigentlich gar nicht ziehen: «Ich will so schnell wie möglich mit den Spielern reden, damit sie so schnell wie möglich ins Bett gehen können.»

Zu den Schweden, die der Schweiz am Donnerstagabend im Viertelfinal gegenüberstehen, verlor Cadieux dann aber noch einige Worte: «Wir wissen, dass Schweden ein sehr guter Gegner ist. Am Ende haben wir hohe Ziele, und um diese zu erreichen, musst du jede Mannschaft schlagen.»

Oder in den Worten von Hischier: «Tipptopp, nehmen wir!»

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