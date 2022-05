Nach dem Ausscheiden in den NHL-Playoffs verzichtet Kevin Fiala auf eine Reise an die WM nach Finnland.

Nach Roman Josi wird die Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Finnland auch auf die Dienste von Kevin Fiala verzichten müssen. Während der Captain der Nashville Predators aus familiären Gründen auf die Titelkämpfe verzichtet, ist beim Minnesota-Stürmer die aktuelle Vertragssituation der Grund für die Absage.

Verletzungsrisiko zu hoch

«Wir haben zwar erfolgreiche Gespräche mit Kevins Klub geführt», sagt Lars Weibel, Director National Teams bei Swiss Ice Hockey. «Aufgrund seiner aktuellen Vertragssituation wird aber das Risiko für eine Teilnahme an der WM von Kevin und seinem Management als zu hoch eingestuft.»

Heisst: Sollte sich Fiala an der WM verletzten, befände er sich in Sachen Vertragsverhandlungen in einer ungünstigen Position. Das Arbeitspapier des Ostschweizers bei den Wild läuft in diesem Sommer aus.

Somit ist das Thema NHL-Verstärkungen für das Schweizer Team am Turnier in Finnland abgeschlossen. Nino Niederreiter ist keine Option mehr, da er sich mit den Carolina Hurricanes für die Viertelfinals qualifiziert hat.