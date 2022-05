Legende: Gehört bei Kanada zu den Erfahrenen Der 23-jährige Max Comtois. Getty Images/EyesWideOpen

Headcoach Claude Julien hat das kanadische Kader für die Eishockey-WM in Finnland öffentlich gemacht. 24 Spieler wurden selektioniert, um die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen. Im Roster ist noch ein Platz frei für eine allfällige Nachnomination.

Bereits beim letzten Gold-Triumph dabei war allerdings nur einer: Max Comtois (Anaheim). Sieben weitere Spieler reisen mit Erfahrungen von vorherigen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen nach Finnland. Dabei stechen vor allem Center Mathew Barzal (New York Islanders, 59 Skorerpunkte in 73 Spielen) und Flügelstürmer Pierre-Luc Dubois (Winnipeg, 60 Skorerpunkte in 81 Spielen) heraus. Letzterer holte 2019 mit Kanada die Silbermedaille.

Erstes Spiel am Freitag

Daneben sind im Kader viele junge Spieler zu finden. Ein Quartett ist erst nach der Jahrtausendwende geboren. Kanada bestreitet sein erstes Spiel an der WM am Freitag gegen Deutschland (ab 19 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Am Samstag, 21. Mai, kommt es zum Duell mit der Schweiz (ab 15 Uhr ebenfalls live bei SRF).