Der FC Aarau feiert dank einem 1:0 in Rapperswil-Jona inklusive Barrage und Cup bereits seinen 8. Pflichtspiel-Erfolg in Serie.

Der FC Aarau ist zum Auftakt der 6. Runde der Challenge League zum 6. Sieg gekommen und egalisiert damit einen Rekord. In Rapperswil-Jona gewannen die Aargauer 1:0. Am oberen Zürichsee brauchten die Aarauer trotz klarer Feldüberlegenheit Geduld. Erst nach gut einer Stunde gelang durch Topskorer Valon Fazliu der hochverdiente Führungs- und Siegtreffer.

Alleiniger Rekord winkt

Der FC Aarau ist in der Geschichte der Challenge League das fünfte Team mit 18 Punkten nach sechs Runden – nach Yverdon (2004/05), St. Gallen (2008/09), Lausanne-Sport (2010/11) und Schaffhausen (2017/18). Ein siebter Sieg in Folge gelang aber noch keinem. Aarau könnte dies in zwei Wochen gegen Vaduz ändern.

Ganz anders unterwegs ist Bellinzona. Die Tessiner sind auch nach der 1:3-Niederlage bei Stade Nyonnais noch ohne Sieg und bleiben am Tabellenende.

Challenge League