Der Challenge-League-Leader verliert nach acht Siegen in Folge erstmals. Absteiger Yverdon siegt auf dem Brügglifeld mit 2:1.

Legende: Ohne Treffer, ohne Punkte Aarau-Stürmer Elias Filet. Mike Wiss / freshfocus

Acht von neun Konkurrenten hatte Aarau in der laufenden Challenge-League Saison bisher bezwungen. Gegen Yverdon musste der unangefochtene Leader nun erstmals als Verlierer vom Platz. Der Super-League-Absteiger behielt auf dem Brügglifeld mit 2:1 die Oberhand.

Schon in der 38. Minute erlebten die Aarauer eine Premiere. Nach dem Tor von Elias Pasche lag das Team von Trainer

Brunello Iacopetta erstmals in dieser Saison in Rückstand. Dem 0:1 liefen die Aarauer danach vergeblich hinterher. Nach einem Konter erhöhte Noha Lemina in der Schlussphase (88.) auf 2:0.

In der Nachspielzeit wurde es dennoch noch einmal heiss. Topskorer Valon Fazliu verkürzte auf 1:2 (91.) und kurz vor dem Schlusspfiff lag der Ball erneut im Tor von Yverdon. Dem Treffer von Raul Bobadilla ging jedoch ein regelwidriges Einsteigen voraus. Trotz der Niederlage beträgt Aaraus Vorsprung auf Yverdon immer noch fünf Punkte.

Challenge League