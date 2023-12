Der FC Thun und Sion trennen sich in der 17. Challenge-League-Runde mit 1:1. So bleiben die Walliser Leader. Der FC Schaffhausen und Stade Nyonnais feiern Heimsiege.

Der FC Sion verteidigt in Thun dank einem 1:1 beim direkten Konkurrenten die Tabellenführung. In der Schlussphase suchten die Berner Oberländer zwar nochmals den Sieg, der Leader stand hinten aber gut und liess nicht mehr viel zu.

Das Zählbare ereignete sich schon in der 1. Halbzeit: In der 17. Minute liessen die Gäste aus dem Wallis Daniel Dos Santos etwas zu viel Platz. Der 20-Jährige drang nach einem Pass von Dominik Franke in den Strafraum ein und schloss eiskalt in die rechte Ecke ab.

Legende: Alle Augen auf den Ball Die beiden Torschützen Théo Berdayes (links) und Daniel Dos Santos (Mitte) werden von Joël Schmied bedrängt. Keystone/Peter Schneider

Sion wusste sich in der Folge aber zu steigern. 10 Minuten vor der Pause prallte der Kopfball von Dejan Sorgic an die Latte. Théo Berdayes stand goldrichtig und drückte die Kugel aus wenigen Metern per Kopf zum 1:1 über die Linie.

Schliessen 01:10 Video Ziegler: «Ich glaube nicht, dass ein Sieg dringelegen wäre» Aus Sport-Clip vom 08.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 01:36 Video Bürki: «Wir sind super gestartet» Aus Sport-Clip vom 08.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 00:53 Video Tholot: «Es hat uns an allem gefehlt» (frz.) Aus Sport-Clip vom 08.12.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Wichtiger Sieg für Schaffhausen

In den anderen beiden Partien des Abends setzte sich jeweils das Heimteam durch. Der neu ausgerichtete FC Schaffhausen bezwang Aufsteiger Baden im Kellerduell mit 2:0. Stade Nyonnais schlug Vaduz, das damit seit 10 Spielen auf einen Sieg wartet, mit 1:0.