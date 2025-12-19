Legende: Jubel bei Vaduz Der Wintermeistertitel ist eingetütet. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Der FC Vaduz hat einen spektakulären Spitzenkampf gegen Aarau in der Challenge League für sich entschieden. Im Duell zwischen dem 1. und dem 2. verteidigten die Liechtensteiner dank einem 3:2 die Tabellenführung – neu liegen sie drei Punkte vor dem Rivalen aus dem Aargau an der Spitze. Für Vaduz war es in der Liga bereits der 10. Sieg in Serie.

Für die Entscheidung sorgte Stephan Seiler, der bereits das 1:0 erzielt hatte, erst mit dem 3:2 in der 89. Minute. Vier Minuten vorher hatte Aarau, das nach einer gelb-roten Karte wegen Schwalbe gegen Marcin Dickenmann in Unterzahl spielte, dank Daniel Afriyie zum 2:2 ausgleichen können.

Hin und Her

Bereits in der 1. Halbzeit war Aarau von einem Rückstand zurückgekommen. Nach Seilers Führungstor (17.) war Elias Filet fünf Minuten später im Anschluss an einen Freistoss erfolgreich. Für das 2:1 sorgte in einem ausgeglichenen Spiel Dominik Schwizer per Penalty (61.).

Mit 45 Punkten liegt Vaduz nun komfortabel an der Challenge-League-Spitze. Aarau, das in Tuchfühlung mit den Vaduzern bleibt, liegt aber auch bereits 12 Punkte vor dem 3. Rang.

Übersicht Challenge League