Vaduz beendet die erste Hälfte der Meisterschaft in der Challenge League an der Tabellenspitze. Die Liechtensteiner gewannen zum Abschluss der 18. Runde das Spitzenspiel in Winterthur 3:2 und überholten in der Tabelle Aarau. Es dürfte wohl das letzte Spiel von Mario Frick an der Seitenlinie von Vaduz gewesen sein. Der Trainer liebäugelt mit einem Wechsel in die Super League zu Luzern.

FCW-Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die Zuschauer auf der Schützenwiese erlebten ein Spektakel. Nach einer Stunde und dem 2. Treffer von Simone Rapp lagen die Gäste 3:0 vorne, ehe Winterthur die Aufholjagd startete. Roberto Alves mit einem herrlich getretenen Freistoss und Tobias Schättin verkürzten auf 2:3, ehe sich Roman Buess die goldene Chance zum Ausgleich bot. Der Winterthurer Stürmer schaffte es aber 5 Minuten vor Schluss nicht, in 2 Anläufen einen Penalty zu verwerten. Der 1. Versuch hatte aufgrund eines Fehlverhaltens von Vaduz-Goalie Gion Fadri Chande wiederholt werden müssen.

Mit Ausnahme des abgeschlagenen Kriens können sich in der Rückrunde theoretisch noch alle Teams Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Leader Vaduz und das neuntklassierte Xamax trennen nur 9 Punkte.