Frick: «Der FCL will mich – ich will zum FCL»

Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, doch der Wechsel von Mario Frick von Vaduz nach Luzern scheint beschlossene Sache zu sein. «Der FC Luzern will mich und ich will zum FC Luzern», sagte der Übungsleiter nach dem Challenge-League-Spitzenkampf zwischen Winterthur und Vaduz gegenüber SRF Sport. «Ich gehe davon aus, dass ich ab dem 3. Januar Luzern-Trainer sein werde», so der 47-Jährige unmissverständlich.

Frick stand seit 2018 bei Vaduz an der Seitenlinie. Seinem Team habe er seinen Entschluss bereits mitgeteilt. «Es war eine emotionale Ansprache. Ich musste mich zusammenreissen, weil mir bewusst wurde, dass diese Zeit nun endgültig vorbei ist», so der ehemalige Stürmer.

Farkas verlässt den FCL Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntagabend gaben die Luzerner bekannt, dass Patrick Farkas den Klub verlässt. Der Aussenverteidiger wechselt zurück in seine Heimat zum TSV Hartberg. Der Österreicher hatte im Sommer zum FCL gewechselt und seither nur 10 Partien für die «Leuchten» absolviert.

Wann folgt die Bestätigung?

Luzern-Präsident Stefan Wolf hatte sich am Samstagabend bezüglich Trainersuche noch nicht in die Karten blicken lassen wollen und lediglich gesagt, Frick sei einer von mehreren spannenden Kandidaten. Der FCL liegt nach einer verkorksten Hinrunde auf dem Abstiegsplatz.