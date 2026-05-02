Der Leader der Challenge League kommt gegen Lausanne-Ouchy nicht über ein 2:2 hinaus und muss Aarau aufrücken lassen.

Legende: Muss Aarau aufschliessen lassen Denis Simani (Archiv-Bild). Freshfocus / Michael Zanghellini

Der Aufstiegskampf in der Challenge League verspricht weiter Hochspannung. Leader Vaduz musste sich in der 33. Runde zuhause gegen Stade-Lausanne-Ouchy mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Weil Aarau am Freitag in Neuenburg mit 3:1 gewonnen hatte, beträgt der Vorsprung von Vaduz neu nur noch zwei Zähler.

Im «Ländle» fielen alle Tore bereits in der 1. Halbzeit. Vaduz ging dank Brian Beyer in der 19. Minute in Führung, die Gäste aus Lausanne drehten die Partie dank zwei Toren innert acht Minuten (21./29.). Mit seinem 10. Saisontor sorgte Marcel Monsberger in der 37. Minute für den 2:2-Endstand.

In der Challenge League sind noch drei Runden zu absolvieren. Am 11. Mai kommt es in der 35. Runde zum wohl entscheidenden Direktduell zwischen Vaduz und Aarau.

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