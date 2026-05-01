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33. Runde der Challenge League Aarau gewinnt und setzt Vaduz unter Druck

Der FCA rückt zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an Leader Vaduz heran.

01.05.2026, 22:32

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Der FC Aarau hat in der Challenge League auswärts gegen Neuchâtel Xamax mit 3:1 gewonnen. Nach dem frühen 1:0 durch Elias Filet glichen die Gastgeber dank Koro Koné in der 50. Minute aus, ehe ein Aarauer Doppelschlag durch Linus Obexer (61.) und Filet (65.) für den Endstand sorgte.

Dank der drei gewonnenen Punkte rückt der Klub von Trainer Brunello Iacopetta zumindest für knapp 24 Stunden bis auf einen Zähler an Leader Vaduz heran und hält damit den Druck im Aufstiegskampf aufrecht. Die Liechtensteiner treffen am Samstag auswärts auf Etoile Carouge. Danach sind noch drei Runden zu spielen, wobei es am zweitletzten Spieltag zum Direktduell kommt.

Im zweiten Freitagsspiel setzte sich Wil bei Stade Nyonnais 1:0 durch. Die Ostschweizer gewannen dank einem Tor von Jean-Paul N'djoli in der 66. Minute.

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