Aarau spielt zum Abschluss der Challenge-League-Saison gegen Nyon nur 1:1.

Aufsteiger Thun schlägt Étoile Carouge standesgemäss 1:0.

Der FC Aarau muss seine Effizienz im Abschluss steigern, will er in den Barrage-Spielen gegen die Grasshoppers den Aufstieg in die Super League realisieren. Das Team von Coach Brunello Iacopetta kam gegen den Tabellenvorletzten Stade Nyonnais trotz klarer Feldüberlegenheit nur zu einem 1:1.

Elias Pasche brachte die Waadtländer im Brügglifeld früh in Front. Nach der Pause glich der eben eingewechselte Yannick Touré per Elfmeter aus. Esey Gebreysus war 10 Sekunden nach Wiederanpfiff im Strafraum gefoult worden. Danach drückte Aarau auf den Siegtreffer. Der Ex-YB-Junior Touré scheiterte in der 68. Minute knapp an Joël Kiassumbua im Nyon-Tor.

Die Barrage-Partien gegen GC finden am kommenden Dienstag in Lugano und am Freitag in Aarau statt.

Feier in Thun

Der bereits seit Anfang Mai als Aufsteiger feststehende FC Thun feierte im 36. Saisonspiel seinen 21. Sieg. Elmin Rastoder schoss die Berner Oberländer zum 1:0-Sieg über das drittplatzierte Étoile Carouge. Um 22:21 Uhr stemmten die Thuner den Pokal für den ChL-Meister in die Höhe.

Resultate