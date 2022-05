Nachdem Aarau am Montag mit dem Sieg gegen Lausanne-Ouchy vorgelegt hatte, zog Schaffhausen am Dienstag nach. Und wie: Dank des 5:2 gegen Thun sind die Nordostschweizer wieder zurück an der Tabellenspitze der Challenge League – und konnten überdies etwas fürs Torverhältnis im Vergleich mit den punktgleichen Aargauern tun.

Ardaiz macht die 20 voll

Thun, das zuletzt sowohl Aarau als auch Winterthur Punkte hatte abknöpfen können, ging in der Stockhorn Arena durch ein Kopfballtor von Nikki Havenaar in der 20. Minute 1:0 in Führung. Doch die Reaktion der Gäste fiel heftig aus. Bujar Lika traf ebenfalls per Kopf nur zwei Minuten später sehenswert zum Ausgleich, Nikola Gjorgjev doppelte nach (31.).

In der zweiten Halbzeit machte Joaquin Ardaiz mit einem Doppelschlag zwischen der 52. und 54. Minute dann frühzeitig alles klar. Der Uruguayer hat in 34 Partien nun bereits 20 Mal getroffen.

Legende: Mit der Kraft des Schaffhauser Widders Joaquin Ardaiz bejubelt seinen ersten Treffer. Freshfocus/Urs Lindt

Aufstiegskampf spitzt sich zu

Damit kündigt sich am Samstag ein packender Spitzenkampf um den Aufstieg an, wenn Aarau in Schaffhausen gastiert. Mit einem Sieg des Leaders wäre die Rückkehr Schaffhausens ins Oberhaus nach 15 Jahren Absenz fast schon im Trockenen. Auch ein Unentschieden dürfte für Aarau zu wenig sein. Zum Abschluss der Saison hätte das Team von Martin Andermatt und Hakan Yakin dann bei Lausanne-Ouchy wegen der um 4 Treffer besseren Tordifferenz alles in den eigenen Füssen.

Winterthur hat drei Punkte hinter dem Führungsduo ebenfalls noch Chancen auf den direkten Aufstieg und auf die Barrage gegen den 9. der Super League.

