Sportlich könnte es dem FC Aarau aktuell nicht besser laufen. Doch hinter den Kulissen rumort es.

2015 stieg Aarau aus der Super League ab und seither nicht mehr wieder auf. Nahe dran am Aufstieg waren die Aargauer schon, standen zwei Mal in der Barrage. Aber 2019 reichte gegen Xamax ein 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel nicht und letztes Jahr erwies sich GC als eine Nummer zu gross. Trotz des 1:0-Siegs im Rückspiel stand die 11. Saison in Folge in der Zweitklassigkeit fest.

Die Umstände meinen es gut mit Aarau

Nun stehen die Chancen auf die lang ersehnte Rückkehr des FCA ins Oberhaus so gut wie schon lange nicht mehr. In den letzten beiden Jahren stiegen Klubs von Super-League-Format auf (Sion, Thun) und vergleichsweise kleine Klubs ab (Stade-Lausanne-Ouchy, Yverdon). Die Erwartungen im Kanton Aargau sind geschürt.

Erwartungen, denen Trainer Brunello Iacopetta mit seiner Mannschaft gerecht werden muss. Seit Sommer 2024 ist er Übungsleiter im Brügglifeld. Nach harzigem Start in die vergangene Saison läuft es heuer wie geschmiert, Aarau grüsst nach 6 Runden von der Tabellenspitze.

Legende: Ein gängiges Bild in dieser Saison Jubelnde Aarau-Spieler. Freshfocus/Marc Schumacher

Untersuchung gegen Sportchef Zverotic

Aarau hat auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Am Freitag in Rapperswil-Jona sah Torhüter Alan Omerovic beim einzigen Tor der Partie durch Liga-Toptorschütze Valon Fazliu alles andere als gut aus. Den Aarauern wirds egal sein, sie sind auch nach 6 Spielen ohne Punktverlust Leader. Zudem stehen sie in der 2. Runde des Cups, fordern dort die Berner Young Boys.

Mit ein Grund, weshalb es so gut läuft, ist die Personalpolitik der Aargauer. Der Mix stimmt, es gibt eine Reihe von erfahrenen Challenge-League-Spielern wie Fazliu, Linus Obexer oder Marco Thaler. Dazu ist der Kader gespickt mit jungen Spielern, die bei Super-Ligisten ausgebildet wurden, dort aber den Durchbruch nicht schafften. Spieler wie Daniel Afriyie, Henri Koide, Ramon Guzzo oder Leon Frokaj.

Nun ist aber auch beim FC Aarau im Spätsommer 2025 nicht alles Gold, was glänzt. Denn ausgerechnet der Verantwortliche für diese Kaderplanung, Elsad Zverotic, steht unter Druck. Es gibt nicht bewiesene und nicht konkretisierte, aber bestätigte Vorwürfe aus der Beraterszene gegen den langjährigen Super-League-Verteidiger. Der Klub hat eine unabhängige Untersuchung gegen den eigenen Sportchef eingeleitet, deren Ausgang ungewiss ist, wie der Verbleib Zverotics.

Challenge League