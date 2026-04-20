Die Swiss Football League verweigert dem Challenge-League-Schlusslicht in erster Instanz die Spielberechtigung.

Legende: Bald nur noch drittklassig? Die AC Bellinzona. Michela Locatelli/freshfocus

Die AC Bellinzona hat als einziger der 22 Schweizer Profiklubs keine Lizenz für die Saison 2026/27 erhalten. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für die kommende Spielzeit beurteilte die SFL rechtliche, infrastrukturelle, sportliche, administrative, finanzielle, sicherheitsspezifische sowie nachhaltigkeitsbezogene (sozial und ökologisch) Kriterien.

Dem Schlusslicht der Challenge League wurde die Spielberechtigung aus finanziellen Gründen verweigert. Den Tessinern droht ohnehin der Abstieg aus der zweithöchsten Spielklasse. Der Rückstand auf den rettenden 9. Platz beträgt fünf Runden vor Schluss sechs Punkte.

Drei Klubs aus der Promotion League erhalten Lizenz

Der SC Kriens, aktueller Leader der Promotion League, könnte Bellinzona in der kommenden Saison ersetzen. Die Innerschweizer haben wie Brühl (2.) und Biel (3.) die erforderliche Lizenz erhalten. Der FC Schaffhausen hat sein Lizenzgesuch im Laufe des Verfahrens auf Grund der sportlichen Ausgangslage zurückgezogen.