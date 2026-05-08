Beide Aufstiegsaspiranten gewinnen in der Challenge League ihre Partien am Freitagabend. Am Montag kommt's zum Direktduell.

Legende: Freude und Ungläubigkeit Beim FC Aarau. Philipp Kresnik/freshfocus)

Der FC Aarau hat am 34. Spieltag der Challenge League den Druck auf Leader Vaduz weiter hochgehalten. Die Aargauer siegten auf dem Brügglifeld gegen Stade Nyonnais gleich mit 5:1. In der 1. Halbzeit gelang dem FCA fast alles, bereits zur Pause stand das Schlussresultat fest.

Valon Fazliu bereitete drei Treffer vor und provozierte mit einem Freistoss ein Eigentor von Nyon-Goalie Melvin Mastil. Unter die Torschützen reihte sich auch Captain Olivier Jäckle, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison mit einem sehenswerten Distanzschuss sein erstes Challenge-League-Tor seit über drei Jahren erzielte.

Weil der FC Vaduz auswärts bei Étoile Carouge dank eines Doppelpacks von Dominik Schwizer mit 2:1 gewann, bleibt die Ausgangslage an der Tabellenspitze unverändert. Die Liechtensteiner liegen zwei Punkte vor Aarau an der Spitze. Zum Showdown um den Aufstieg kommt's am Montagabend im Rheinpark. Die beiden Teams treffen in der zweitletzten Runde im Direktduell aufeinander.

Bellinzona vor Abstieg

Am Tabellenende wird die Luft für Bellinzona definitiv dünn. Die Tessiner konnten von der Nyon-Niederlage nicht profitieren und unterlagen Stade-Lausanne-Ouchy mit 0:5. Damit liegt Bellinzona zwei Partien vor dem Ende 6 Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

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