Aarau gibt die Tabellenführung in der 14. Runde der Challenge League nach einer 0:1-Niederlage gegen Stade Nyonnais ab.

Der FC Aarau hat am Samstag eine überraschende Heimniederlage gegen Stade Nyonnais bezogen. Den entscheidenden Treffer erzielte mit Ablauf der regulären Spielzeit Leorat Bega mittels Penalty.

Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der komfortable Vorsprung der Aarauer weg. Dank des besseren Torverhältnisses übernimmt Vaduz die Tabellenführung vor den punktgleichen Aarauern. Vaduz hatte am Freitag dank einem Last-Minute-Treffer gegen Schlusslicht Bellinzona zum sechsten Mal in Serie gewonnen.

Das Mittelfeldduell zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Xamax fiel dem vereisten Terrain zum Opfer und wurde verschoben.

Resultate