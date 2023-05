Legende: Resignation statt Jubel Theo Berdayes (links) und Yverdon verlieren in Lausanne deutlich. Freshfocus/Pascal Muller

Das Feiern muss bei Challenge-League-Leader Yverdon noch warten. Für den Aufstieg in die Super League hätte in der drittletzten Runde bereits ein Remis gegen Stade Lausanne-Ouchy gereicht, doch die Lausanner avancierten auf heimischem Rasen zum Partycrasher.

Zwar ging Yverdon durch Mauro Rodrigues früh in Führung (14.), aber die Reaktion des ebenfalls um den Aufstieg kämpfenden Heimteams liess nicht lange auf sich warten. Teddy Okou drehte das Spiel mit einem Doppelpack innert 6 Minuten zum 2:1 (22./28.).

Späte Tore und Spektakel in Thun

Das Waadtländer Derby wurde weiterhin hitzig geführt, doch nur Stade Lausanne traf noch ins Schwarze: Florian Danho (72.) und Liridon Mulaj (86.) begruben mit den Toren zum 4:1 die Hoffnungen von Yverdon, schon am Freitag aufzusteigen.

Trotzdem hat der Leader 2 Runden vor Schluss noch 6 Punkte Vorsprung auf einen nicht-direkten Aufstiegsplatz. Am Dienstag gegen Aarau reicht damit erneut ein Remis, um über die 1. Teilnahme in der Super League seit 17 Jahren jubeln zu können.

Lausanne-Ouchy liegt dank des Derbysiegs indes neu auf dem Barrageplatz (3.). Nur 1 Punkt davor ist Stadtrivale Lausanne-Sport platziert, der gegen Thun in einem spektakulären Spiel nicht über ein 3:3 hinauskam: Alvyn Sanches erzielte in der 90. Minute das vermeintliche Siegtor für Lausanne, ehe Jan Bamert in der 95. Minute noch zum 3:3 ausgleichen konnte.

Aarau weiter im Hoch

Auf dem 4. Rang im engen Aufstiegsrennen lauert der FC Aarau, den nur noch 1 Punkt von der Barrage trennt. Die Aarauer überzeugen im Schlussspurt weiterhin und entschieden das Spiel gegen Schaffhausen dank 2 Toren in der 1. Halbzeit mit 2:0 für sich. Der FC Wil, vor diesem Freitagabend auf dem 3. Rang, steht erst am Samstag gegen Vaduz im Einsatz und könnte diese Position dann zurückerobern.

Im letzten Spiel des Abends gewann Xamax, das bereits als Absteiger feststeht, mit 3:0 gegen Bellinzona und feierte damit den erst 2. Sieg in diesem Jahr.