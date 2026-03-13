Der FC Aarau bezwingt Vaduz im Spitzenkampf der Challenge League mit 2:0 und schliesst punktemässig zum Leader auf.

Die Tore für das Heimteam erzielen Shkelqim Vladi und Elias Filet bereits in der Startphase.

10 Spieltage vor Saisonende führen die Liechtensteiner die Tabelle dank der besseren Tordifferenz weiterhin an.

Die entscheidenden Szenen im mit Spannung erwarteten Topspiel der Challenge League spielten sich bereits früh ab. In der 9. Minute trugen die Aarauer im Brügglifeld einen schnellen Angriff vor. Elias Filet liess einen Pass in die Tiefe von Valon Fazliu zur Überraschung der Vaduz-Verteidigung überlegt durch. Shkelqim Vladi liess sich alleine vor Leon Schaffran nicht zweimal bitten und schob zum 1:0 ein.

Nur 2 Minuten später doppelten die Hausherren nach. Fazliu schlug einen Freistoss aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Dort stieg Filet am höchsten und köpfelte die Kugel ins linke Eck. In der Folge beruhigte sich das Geschehen vor 7186 Fans. Während das Team von Brunello Iacopetta die definitive Entscheidung mehrfach verpasste, wurden die Gäste aus dem «Ländle» nur selten gefährlich.

So fuhren die Aargauer den 19. Saisonsieg ein und machen das Aufstiegsrennen wieder richtig spannend. Neu haben die Top-Teams beide 59 Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Marc Schneider bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz aber an der Tabellenspitze.

So geht's weiter

In einer Woche will Vaduz am Freitag zuhause gegen das drittplatzierte Yverdon zum Siegen zurückfinden. Aarau empfängt einen Tag später Neuchâtel Xamax. Richtig brisant wird es dann wohl am zweitletzten Spieltag, wenn in der liechtensteinischen Hauptstadt am 11. Mai das letzte Direktduell auf dem Programm steht.

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