Wegen des bevorstehenden Cup-Viertelfinals trat Xamax gegen Bellinzona mit der U19 an. Prompt gewinnt das Schlusslicht.

Zum ersten Mal seit 15 Jahren steht Neuchâtel Xamax wieder im Viertelfinal des Schweizer Cups. Die für Dienstag geplante Partie gegen Liga-Konkurrent Yverdon geniesst bei den Neuenburgern offenbar höchste Priorität. Anders lässt sich die Aufstellung im Challenge-League-Spiel gegen Bellinzona am Freitag nämlich nicht erklären.

Trainer Anthony Braizat liess die erste Mannschaft zuhause und reiste mit dem U19-Team ins Tessin. Das Durchschnittsalter der Startelf betrug keine 18 Jahre. Mit Wael Jolissaint kam gar ein 16-Jähriger zu seinem Profi-Debüt.

Legende: Geht sein Poker auf? Xamax-Trainer Anthony Braizat (Archiv-Bild). Keystone / Salvatore di Nolfi

Carouge-Ärger?

Die Neuenburger Jungspunde gerieten beim Schlusslicht prompt unter die Räder. Bereits nach sechs Minuten fiel nach einem Fehler des 16-jährigen Altin Azemi das 0:1, beim Pausenpfiff stand es 0:4. Joker Armando Sadiku traf zum 5:0-Schlussresultat für die Tessiner.

Insbesondere in Carouge dürfte die budgetierte Niederlage von Xamax sauer aufgestossen sein. Dank des Sieges rückt das Schlusslicht aus Bellinzona den Genfern wieder auf die Pelle.

Challenge League