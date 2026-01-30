Zum ersten Mal seit 15 Jahren steht Neuchâtel Xamax wieder im Viertelfinal des Schweizer Cups. Die für Dienstag geplante Partie gegen Liga-Konkurrent Yverdon geniesst bei den Neuenburgern offenbar höchste Priorität. Anders lässt sich die Aufstellung im Challenge-League-Spiel gegen Bellinzona am Freitag nämlich nicht erklären.
Trainer Anthony Braizat liess die erste Mannschaft zuhause und reiste mit dem U19-Team ins Tessin. Das Durchschnittsalter der Startelf betrug keine 18 Jahre. Mit Wael Jolissaint kam gar ein 16-Jähriger zu seinem Profi-Debüt.
Carouge-Ärger?
Die Neuenburger Jungspunde gerieten beim Schlusslicht prompt unter die Räder. Bereits nach sechs Minuten fiel nach einem Fehler des 16-jährigen Altin Azemi das 0:1, beim Pausenpfiff stand es 0:4. Joker Armando Sadiku traf zum 5:0-Schlussresultat für die Tessiner.
Insbesondere in Carouge dürfte die budgetierte Niederlage von Xamax sauer aufgestossen sein. Dank des Sieges rückt das Schlusslicht aus Bellinzona den Genfern wieder auf die Pelle.