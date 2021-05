Der FC Thun hat das Duell gegen GC um den Aufstieg in die Super League angeheizt. Die Berner Oberländer setzten sich am Dienstagabend zuhause gegen Schaffhausen mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Daniel Dos Santos in der 72. Minute.

Mit dem Vollerfolg rückt Thun den Grasshoppers in der Tabelle auf die Pelle. Die Zürcher hatten die letzten 3 Partien de suite verloren und liegen im Klassement nur noch wegen eines besseren Torverhältnisses vor dem Team von Carlos Bernegger. Bei GC liegen die Nerven zurzeit blank: Am Dienstagmittag reagierten die Klubbosse auf die Krise und beendeten die Zusammenarbeit mit Coach Joao Carlos Pereira.

Das Restprogramm von GC Datum

Gegner

14.5.

Xamax (auswärts)

20.5. Kriens (zuhause)



Das Restprogramm von Thun Datum

Gegner

14.5.

Aarau (zuhause)

20.5. Wil (auswärts)



In den weiteren Partien vom Dienstagabend feierte Aarau gegen den SC Kriens einen 4:0-Heimerfolg, während Wil den FC Chiasso zuhause 3:2 besiegte.