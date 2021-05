Challenge-League-Leader GC hat nach 3 Niederlagen in Folge Trainer João Carlos Pereira per sofort entlassen.

2 Runden vor dem Ende der Meisterschaft in der Challenge League hat Leader GC auf die sportliche Talfahrt reagiert und Coach João Carlos Pereira per sofort entlassen. Der Portugiese hatte sein Amt erst im letzten Sommer angetreten.

Interimsmässig übernimmt für die verbleibenden Partien Zoltan Kadar die Verantwortung für die 1. Mannschaft. Als Assistenten werden ihm die ehemaligen GC-Spieler Marc Hodel, Ricardo Cabanas sowie Walter Grüter als Athletiktrainer zur Seite stehen.

Die Zürcher kassierten zuletzt 3 Niederlagen in Folge, der direkte Aufstieg in die Super League ist in akuter Gefahr. Da Thun am Dienstagabend gegen Schaffhausen einen 1:0-Heimsieg feierte, sind die Berner Oberländer punktemässig zum Schweizer Rekordmeister und -cupsieger aufgeschlossen.