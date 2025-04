Per E-Mail teilen

Legende: Ein steter Unruheherd Der FC Schaffhausen. Freshfocus/Steffen Schmidt (Archiv)

Der kriselnde FC Schaffhausen gab am Donnerstag per Communiqué die Lotus One Swiss AG als neuen Hauptaktionär des Challenge-Ligisten bekannt. Dahinter steckt die Lotus Singapore Group, ein Finanzunternehmen aus Singapur.

Neuer Präsident des Verwaltungsrates wird Martin Frick aus Wil. Anfang Jahr übernahmen die Gebrüder Fitim und Boletin Hasani den FC Schaffhausen. Nur dreieinhalb Monate später wechselt der Verein erneut den Besitzer. Am Freitag, 9. Mai, wollen die Verantwortlichen sich vorstellen und informieren.

Abstieg in die Promotion League droht

Vor zwei Tagen hat die Swiss Football League dem FC Schaffhausen in erster Instanz die Spiellizenz für die kommende Saison verweigert. In der Challenge League belegt der Klub derzeit den Abstiegsplatz, auch wegen eines Dreipunkte-Abzugs wegen Lizenzvergehen.

