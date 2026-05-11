Aarau bezwingt Leader Vaduz am zweitletzten Spieltag der Challenge League dank einem Tor in der 94. Minute mit 2:1.

Damit sind die Aargauer neuer Spitzenreiter und haben den Aufstieg in die Super League in den eigenen Füssen.

Hingegen steht die AC Bellinzona definitiv als Absteiger in die Promotion League fest.

Tief in der Nachspielzeit ging es im mit 5874 Fans ausverkauften Rheinpark Stadion plötzlich noch einmal wild zu und her zwischen Vaduz und Aarau. Erst lancierten die Gastgeber einen Konter, dann folgte der direkte Gegenstoss vom FCA – der in der 94. Minute im 2:1-Siegtreffer von David Acquah gipfelte.

Der Innenverteidiger aus Ghana stürmte bei jenem Angriff mit nach vorne und verwertete eine mustergültige Flanke von Nassim Zoukit herrlich per Kopf. Der Jubel kannte anschliessend keine Grenzen. Kurz später pfiff Schiedsrichter Urs Schnyder das Spitzenspiel ab.

Legende: Jubeln sie bald über die Rückkehr in die Super League? Die Spieler des FC Aarau. Freshfocus/Martin Meienberger

Einfacheres Restprogramm für Vaduz?

Mit einem Unentschieden hätte Vaduz die Challenge League auch einen Spieltag vor Schluss mit 2 Punkten Vorsprung angeführt. Nun haben die Aargauer die Rückkehr in die Super League in den eigenen Füssen. Dafür müssen sie am Freitag zu Hause gegen Yverdon wohl einen Sieg einfahren, denn selbst ein Remis könnte nicht reichen. Vaduz, das auswärts auf Wil trifft, liegt nur einen Zähler hinter dem FCA. Bei Punktgleichheit würde die Tordifferenz für Vaduz sprechen.

Der FC Aarau war im «Ländle» in der 37. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Shkelqim Vladi nickte einen Corner von Valon Fazliu ins Netz. Der Ausgleich folgte nur 8 Minuten später, als Milos Cocic eine ungenügende Klärungsaktion vom späteren Helden Acquah volley zum 1:1 ins FCA-Gehäuse drosch.

Bellinzona steigt ab

Eine Entscheidung gab es am Montag aber doch: Die AC Bellinzona verlor zu Hause gegen Wil mit 2:4 und kann den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Der Rückstand auf Stade Nyonnais (9.) beträgt immer noch 6 Punkte. Damit verkommt zur Randnotiz, dass Bellinzona als einziger Klub der Swiss Football League die Lizenz für die nächste Saison in erster Instanz nicht erhalten hat (aus finanziellen Gründen).

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