Legende: Geduldprobe GC-Trainer João Carlos Pereira Keystone

GC - Xamax verschoben

Weil die Grasshoppers am Donnerstag wegen fünf positiv ausgefallener Coronavirus-Tests vom Kantonsarzt in Quarantäne geschickt wurden, verschob die Swiss Football League das für den Freitag, 20. November, geplante Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax. Es soll am Montag, 7. Dezember, nachgeholt werden. Gleichzeitig terminierte die SFL acht weitere nachzuholende Spiele der Challenge League neu.