Mit 17 Jahren kam Rocco Delle Colli ein erstes Mal nach Rapperswil in die Schweiz. Der Italiener verliebte sich direkt in die Gegend, ihm war sofort klar, dass er hierhinziehen wolle. Fast 50 Jahre später hat er sich längst einen Namen gemacht. Als Präsident des FC Rapperswil-Jona, aber vor allem auch als Gründer der Pizza-Lieferkette Dieci.

Im Sommer ist der FC Rapperswil-Jona wieder in die Challenge League aufgestiegen. Dass die zweithöchste Schweizer Liga dabei offiziell den Namen «Dieci Challenge League» trägt und von Delli Collis Lieferdienst gesponsert wird, sei dabei kein Problem. «Die Schiedsrichter kommen auf den Platz und sind nicht von mir gesponsert», erklärt er.

Fussball hilft bei der Integration

Das Sponsoring der Challenge League ist keine Überraschung, schliesslich ist Delle Colli ein grosser Fussballfan. Fussball half dem in Frosinone aufgewachsenen 64-Jährigen auch bei der Integration in die Schweiz: «Ich habe auch gespielt, bis zur 2. Liga. Zusammensein und die Freizeit gemeinsam zu verbringen – das ist das Schönste am Fussball.»

Mit seiner positiven Denkweise führt er auch seit 20 Jahren den FCRJ. Das Ziel für diese Saison ist klar, der Ligaerhalt soll geschafft werden. Von den Qualitäten seines Klub ist Delli Colli überzeugt: «Mit dieser Infrastruktur gehört Rapperswil-Jona zu den besten 20, 25 Klubs in der Schweiz. Ich hoffe, wir können nachhaltig werden und in dieser Liga bleiben.»

Auch die Frauen oben dabei

Die Chancen, dass das beim zweiten Aufenthalt in der Challenge League (nach 2017-19) gelingt, stehen durchaus gut. Trainer David Sesa kennt die Liga, er war von 2012 – 2014 beim FC Wohlen engagiert gewesen. Seit 2022 steht er nun bei Rapperswil-Jona an der Seitenlinie, mit einem Punkteschnitt von 1,9 bei über 100 Partien durchaus erfolgreich.

Wie man sich im Konzert der Grossen beweist, zeigen seit längerem auch die Frauen von Rapperswil-Jona. Seit der Saison 2022/23 spielen sie in der Super League. Die solide Arbeit des Klubs – und von Präsident Delli Colli – zieht sich also durch alle Abteilungen des Vereins.

Challenge League