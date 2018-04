Mit dem FC Wohlen steigt Ende Saison der 5. Challenge-League-Klub in den letzten 6 Jahren am grünen Tisch ab.

Die Gründe für den freiwilligen Abstieg in Wohlen liegen in den Lizenzauflagen der Liga, so Alp Gürsu, der Präsident der Aargauer. Diese seien in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Ende einer Ära

Dem entgegnet der CEO der Swiss Football League, Claudius Schäfer: «Wir wollen in der Schweiz ein gewisses Niveau in der Challenge League.» Zudem seien in den letzten Jahren auch Fälle von Misswirtschaft aufgetreten.

So oder so, in Wohlen endet im Sommer eine kleine Ära: Nach 16 Jahren verschwinden die Aargauer aus der Challenge League: «Es schmerzt, die Lichter zu löschen», so Gürsu dazu.