Nach fünf Siegen in Serie verliert Aarau überraschend 1:3 gegen Carouge – und im Kampf um den Aufstieg an Boden.

Aarau verlor im heimischen Brügglifeld zum ersten Mal überhaupt in der Challenge League gegen den Genfer Vorortsverein. Erst eine Viertelstunde vor Schluss hatte Daniel Afriyie für die Aargauer ausgeglichen, doch Itaitinga schoss Carouge mit zwei Penaltys in der 87. und 92. Minute zum Sieg. Der erste war mehr als fragwürdig: Aarau-Verteidiger David Acquah traf beim Tackling an der Strafraumgrenze den Ball.

Schiedsrichter Alessandro Dudic konnte den Entscheid nicht mittels Videobildern überprüfen – in der Challenge League gibt es keinen VAR.

Auch Vaduz tut sich schwer – siegt aber

Vaduz nutzte die Chance mit einem 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht Bellinzona und weist sieben Runden vor Schluss nun drei Punkte Vorsprung auf die Aarauer auf.

Nach einer 3:0-Pausenführung mussten die Liechtensteiner allerdings am Ende in Unterzahl um den knappen Heimsieg kämpfen. Die Tessiner werden den Abstieg kaum noch abwenden können, der Rückstand auf den Vorletzten Stade Nyonnais verbleibt bei zehn Zählern.

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