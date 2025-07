Am Freitag startet die Saison in der Challenge League. Barrage-Teilnehmer Aarau träumt vom Aufstieg.

Legende: War in der Vergangenheit nicht immer «super» Der FC Aarau. Freshfocus / Martin Meienberger

Der Aufstieg war für Aarau in der letzten Saison wieder einmal zum Greifen nah. Bis zum 28. Spieltag lag der FCA in der Challenge League an der Tabellenspitze, ehe Thun vorbei- und davonzog. In der Barrage rechnete man gegen ein darbendes GC mit dem Coup, wurde aber bereits im Hinspiel (0:4) auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Nun nimmt das Team von Trainer Brunello Iacopetta den nächsten Anlauf, die Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse zu schaffen. Die Vorzeichen dafür scheinen nicht allzu schlecht. Mit Yverdon ist der Super-League-Absteiger kein finanzieller Überflieger, der dem Wiederaufstieg alles unterordnen wird. Auch die restliche Konkurrenz muss der FCA nicht fürchten.

Bellinzona reaktiviert Benavente Box aufklappen Box zuklappen Manuel Benavente ist vier Monate nach seiner Freistellung wieder Trainer der AC Bellinzona. Der 51-jährige Spanier werde eng mit Xavi Andrés Ibarra zusammenarbeiten, teilte der Challenge-League-Klub mit. Dieser war Ende Juni zunächst als Cheftrainer angekündigt worden, verfügt jedoch nicht über das UEFA-Pro-Diplom, das für eine Tätigkeit auf diesem Niveau erforderlich ist. Mitte März war Benavente nach 18 Monaten Zusammenarbeit freigestellt und durch Giuseppe Sannino ersetzt worden.

In die Schlagzeilen hat es der Klub derweil schon vor dem Saisonstart geschafft. Anfang Juni sorgte Aarau für Aufsehen, als Sofian Bahloul nichts von einer fixen Verpflichtung wissen wollte. Und auch das angekündigte Testspiel gegen Al-Hilal am 10. August auf dem Brügglifeld sorgte für Stirnrunzeln. In der Liga geht es für Aarau am Samstag gegen Bellinzona los.

Challenge League