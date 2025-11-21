Dank eines Treffers in der 90. Minute schlägt Vaduz Bellinzona 1:0 und erobert zumindest für eine Nacht den Leaderthron in der Challenge League.

Vaduz tut sich beim Schlusslicht schwer – ist aber vorerst Leader

Legende: Zwangen das Glück auf ihre Seite Marc Schneider und seine Vaduzer (Archivbild). Freshfocus/Michael Zanghellini

In der 90. Minute erlöste Gabriele De Donno die Liechtensteiner mit dem 1:0 aus kurzer Distanz und führte damit doch noch den sechsten Vaduzer Sieg in Folge herbei. Vor der Nationalmannschaftspause hatte Bellinzona mit dem ersten Saisonsieg den FC Aarau gestoppt, nun gelang dasselbe mit dem ersten Verfolger knapp nicht. Vaduz ist nun punktgleich mit Tabellenführer Aarau, das am Samstag gegen Stade Nyonnais spielt.

Yverdon vom 0:2 zum 4:2

Nach drei Spielen mit nur zwei Punkten wieder zum Siegen zurückgekehrt ist das drittplatzierte Yverdon. Der Super-League-Absteiger lag zur Pause in Wil 0:2 im Rückstand, wendete das Blatt aber mit vier Goals von vier verschiedenen Torschützen innert 30 Minuten.

Auch die dritte Partie vom Freitag endete mit einem Auswärtssieg. Rapperswil-Jona gewann bei Étoile Carouge 2:0.

