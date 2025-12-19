Im Spitzenspiel der Challenge League will Vaduz seine Bilanz gegen Aarau aufpolieren.

Legende: Richtet sich niedergeschlagen die Captainbinde Vaduz' Nicolas Hasler nach dem Siegtor der Aarauer. Freshfocus/Martin Meienberger

Vaduz ist im Saft. Die Liechtensteiner gewannen die letzten 9 Partien in der Challenge League und grüssen von der Tabellenspitze. Allgemein tritt der FCV in dieser Saison dominant auf und hat erst ein Liga-Spiel verloren. In Aarau hatte es in der 7. Runde ein 0:1 abgesetzt – und ebendiese Aargauer sitzen Vaduz jetzt auch punktgleich im Nacken.

Im Kampf um den inoffiziellen Wintermeistertitel kommt es am Freitag zum Jahresabschluss nun zum nächsten Direktduell. Im Rheinpark Stadion einen Favoriten auszumachen, ist schwierig. Vaduz geht als absolute Heimmacht in die Partie (alle 8 Partien vor eigenem Anhang gewonnen), während die Gäste aus Aarau ähnlich imposante 7 von 8 Auswärtsspiele gewonnen haben.

Angstgegner Aarau

Vaduz-Trainer Marc Schneider legt den Fokus im Vorfeld voll auf sein Team: «Früher habe ich oft auf die direkten Konkurrenten geschaut. Damit habe ich komplett aufgehört. Das kann ich nicht beeinflussen.»

Beeinflussen können die Vaduzer ihre negative Statistik gegen den FCA: Von den letzten 8 Direktduellen gewannen sie nur eines (5 Niederlagen).

Challenge League