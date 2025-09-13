Filet trifft ins Filet: Der FC Aarau gewinnt den Spitzenkampf in der Challenge League gegen Vaduz mit 1:0.

Legende: 4. Saisontor Elias Filet führt den FCA zum Sieg über Vaduz. Freshfocus/Martin Meienberger

Der FC Aarau ist in der zweithöchsten Liga derzeit nicht zu stoppen. Die Equipe von Trainer Brunello Iacopetta feierte beim 1:0 über das zuvor ungeschlagene Vaduz im 7. Spiel den ebensovielten Sieg.

Den goldenen Treffer vor über 7100 Fans im Brügglifeld erzielte – praktisch mit dem Halbzeitpfiff – Elias Filet per Kopf. Für den 23-jährigen Franzosen, der seit Januar für Aarau spielt, war es der 4. Saisontreffer. Die Flanke hatte Ligatopskorer Valon Fazliu geschlagen. Für Filet endete das Spiel dennoch vorzeitig: Nach einer guten Stunde nahm ihn Iacopetta vom Platz.

Für Vaduz notierten die Statistiker 70 Prozent Ballbesitz. In Sachen Torschüssen hatten aber die Gastgeber die Nase vorn (7:6).

Aarau nun gegen YB

Aarau geht nun mit 7 Längen Vorsprung auf das zweitklassierte Vaduz in die Cup-Pause und darf kommenden Samstag auch mit breiter Brust in den Schlager gegen YB steigen.

Resultate