Dank 2:1-Sieg gegen Kriens: GC ist zurück in der Super League

Thun muss in die Barrage

Die Grasshoppers kehren dank einem 2:1-Sieg gegen Kriens in die Super League zurück.

Thun erfüllt beim 2:1-Sieg bei Wil die Pflicht, muss aber den Gang in die Barrage antreten.

Chiasso schlägt Xamax 2:1 und steigt dennoch in die Promotion League ab.

Die Grasshoppers sind nach 2 Jahren Abwesenheit zurück in der höchsten Schweizer Spielklasse. Der Rekordmeister zitterte sich in der 36. und letzten Runde der Challenge League zuhause gegen Kriens zu einem 2:1-Sieg und steigt direkt in die Super League auf.

Über eine Stunde lang hatten die Grasshoppers im heimischen Letzigrund alles im Griff. Der Rekordmeister führte 2:0 und liess gegen die Zentralschweizer kaum etwas zu. Aus dem Nichts gelang Kriens durch Patrick Luan nach einem Eckball der Anschlusstreffer. Die Souveränität war auf einen Schlag weg. Kriens kam zu Chancen, GC wankte, fiel aber nicht und rettete den Sieg über die Zeit.

In den ersten 45 Minuten hatte GC noch für vermeintlich klare Verhältnisse gesorgt: Shkelqim Demhasaj eröffnete das Skore in der 13. Minute. Der 25-Jährige konnte nach perfekter Vorarbeit von Dominik Schmid aus wenigen Metern zur 1:0-Führung einschieben. Léo Bonatini erhöhte 5 Minuten vor der Pause auf 2:0. Kriens-Goalie Rafael Zbinden hatte das Tor mit einem katastrophalen Abspiel selbst eingeleitet.

Thun trotz Sieg in die Barrage

Der Sieg von GC war nötig, weil auch die zweitplatzierten Thuner ihre Pflicht erfüllten. Die Berner Oberländer schlugen Wil auswärts dank Toren von Saleh Chihadeh (21.) und Dzonlagic (70.) 2:1. Robin Kamber hatte für den Gastgeber zwischenzeitlich ausgeglichen (54.). Weil die Krienser Schützenhilfe ausblieb, muss das Team von Trainer Carlos Bernegger auf dem Weg zurück in die Super League den Umweg über die Barrage nehmen.

Der FC Aarau, der vor der abschliessenden Runde noch theoretische Chancen auf eine Barrage-Teilnahme hatte, nahm sich gegen Stade Lausanne-Ouchy gleich selber aus dem Rennen. Das Team von Stefan Keller unterlag den Waadtländern 0:3 und fiel noch auf Rang 5 zurück.

Chiasso steigt ab

Der FC Chiasso muss derweil den Weg in die Promotion League antreten. Die Tessiner siegten gegen Neuchâtel Xamax 2:1 und holten die Neuenburger nach Punkten ein, sie weisen jedoch die schlechtere Tordifferenz auf. Ein Sieg mit 3 Toren Differenz hätte die Tessiner vor dem Abstieg gerettet.

In der letzten Partie der Runde verlor Winterthur zuhause gegen Schaffhausen 1:2. Davide Callà, der am Mittwoch sein Karriereende verkündet hatte, traf per Penalty zum Anschlusstreffer für den FCW.