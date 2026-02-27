Der FC Aarau liegt gegen Rapperswil früh hinten, siegt aber zuletzt 5:3 und verkürzt den Rückstand auf ChL-Leader Vaduz.

Gerade einmal zwölf Minuten waren im Brügglifeld gespielt, da lagen die Gastgeber bereits zwei Tore zurück. Die zunächst gehemmt wirkenden Aarauer fanden jedoch eine eindrückliche Antwort: Der von Lugano ausgeliehene Shkelqim Vladi glich mit einem Doppelpack aus, ehe Valon Fazliu mit seinen Saisontoren 12 und 13 die Partie definitiv drehte. Nach dem Anschluss der St. Galler durch Filipe de Carvalho machte Daniel Afriyie in der Nachspielzeit den Sack zu.

Aarau, das zuletzt dreimal in Folge sieglos geblieben war, rückt dank des Heimsiegs bis auf zwei Punkte an Vaduz heran. Die Liechtensteiner empfangen am Sonntag Stade Nyonnais.

In Lauerstellung bleibt Yverdon. Die Waadtländer gewannen in Bellinzona 4:0 und liegen nun 9 beziehungsweise 7 Punkte hinter Vaduz und Aarau.

Resultate