Der FC Aarau verspielt in der letzten Runde die direkte Rückkehr in die Super League nach 11 Jahren und muss sich wieder mit der Barrage gegen GC abfinden.

Der Leader der Challenge League schenkt im Heimspiel gegen Yverdon um Antonio Marchesano eine 2:0-Führung her und spielt nur 2:2.

Vaduz erledigt mit dem 3:1-Erfolg in Wil seine Hausaufgaben und überholt Aarau im letzten Moment wieder.

Der FC Aarau und die angepeilte Rückkehr in die Super League – es bleibt eine komplizierte Angelegenheit. Mit dem direkten Aufstieg vor Augen patzte der Leader der Challenge League. Das 2:2 zu Hause gegen Yverdon bedeutet, dass Aarau wie bereits im Vorjahr gegen GC in die Barrage muss. Marcin Dickenmann hatte den Lucky Punch im Brügglifeld in der 7. und letzten Minute der Nachspielzeit auf dem Fuss. Doch er scheiterte aus spitzem Winkel.

Vaduz erledigt die Hausaufgaben ...

Parallel klammerte sich der FC Vaduz an die Hoffnung eines Aarauer Stolperers. Die Liechtensteiner fuhren bei Wil in überzeugender Manier den geforderten Sieg ein, gewannen 3:1 und erklommen zum letzten möglichen Zeitpunkt wieder den Leaderthron. Nach dem Abstieg 2021 kehrt der FCV wieder ins Schweizer Oberhaus zurück.

... Marchesano schockt Aarau

Dabei deutete lange wenig auf einen Aarauer Patzer hin: Der FCA war konzentriert in die kapitale Partie gestartet. Schon nach drei Minuten lag der Ball im Yverdon-Netz. David Acquah, der Aarau überhaupt erst dank seines Last-Minute-Treffers gegen Vaduz in die Pole Position gebracht hatte, machte mit dem Toreschiessen gleich weiter. Im Getümmel drückte Acquah den Ball über die Linie – während er zeitgleich ein Handspiel reklamierte. Leon Frokaj doppelte kurz vor der Pause nach. Sein Abschluss wurde für Yverdon-Goalie Simon Enzler unhaltbar abgelenkt.

Doch Yverdon dachte nicht daran, den Aarauern den Aufstieg kampflos zu ermöglichen. Sekunden vor dem Pausenpfiff brachte Helios Sessolo die Spannung nach schönem Zuspiel von Antonio Marchesano zurück. Nach dem Seitenwechsel wurden 8450 Fans im Brügglifeld Zeuge, wie es für das Heimteam noch dicker kam. Nach gut einer Stunde bediente Sessolo Marchesano. Der Filigrantechniker, nicht eben ein Riese, köpfelte zum 2:2 ein. Zuvor hatte Aarau in dieser Saison nie eine 2-Tore-Führung hergegeben. Marchesanos Kopfball sollte das Tor sein, das Vaduz in die Super League und Aarau zunächst nur in die Barrage führt.

Aarau hofft auf die Barrage

In der Barrage kommt es für Aarau zur Möglichkeit einer Revanche. Schon im Vorjahr hiess der Gegner GC. Nach einem 0:4 auswärts war der Unterklassige letztlich chancenlos. Und diese Barrage findet schon sehr bald statt: das Hinspiel am Montag, 18. Mai im Brügglifeld, das Rückspiel drei Tage später im Letzigrund.

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