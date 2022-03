1:0-Sieg in Amsterdam

Benfica Lissabon steht nach einem 1:0-Erfolg bei Ajax Amsterdam im Viertelfinal der Champions League.

Den entscheidenden Treffer im Achtelfinal-Rückspiel erzielt Darwin Nunez per Kopf in der 77. Minute. Das Hinspiel in Portugal hatte 2:2 geendet.

In der zweiten Partie vom Dienstagabend sichert sich Atletico Madrid das Weiterkommen mit einem 1:0-Auswärtssieg über Manchester United.

Einen einzigen Abschluss aufs Tor verzeichnete Benfica im Gastspiel in Amsterdam. Und dieser sollte genügen, um nach dem Remis im Hinspiel den ersten Viertelfinal-Einzug in der «Königsklasse» seit der Saison 2015/16 zu realisieren.

Abgeklärte Portugiesen

Die Uhr in der niederländischen Hauptstadt zeigte die 77. Minute, als Benficas Darwin Nunez nach einem Freistoss nahe der Eckfahne hochstieg und per Kopf vor André Onana im Ajax-Tor die Partie entschied. Unbestritten war die Führung der Portugiesen äusserst schmeichelhaft und entsprach der Maximalausbeute in einem Spiel, das vom Gastgeber dominiert wurde.

00:49 Video Nunez köpfelt Benfica ins Glück Aus Sport-Clip vom 15.03.2022. abspielen

Doch auch in der Schlussphase wurde es nur noch einmal brenzlig – ganz zum Ende der siebenminütigen Nachspielzeit. Plötzlich stand Brian Brobbey alleine vor Odysseas Vlachodimos, fand im Griechen aber seinen Meister und auch eine Abseitsposition der Leipzig-Leihgabe wurde aufgedeckt. Bis zu diesem Zeitpunkt musste sich Ajax seinerseits vorwerfen lassen, die Überlegenheit im Aufbauspiel nicht in Torgefahr umgemünzt zu haben.

Ajax' vermeintlicher Traumstart

Dabei hatten die Gastgeber bereits in der 7. Minute gejubelt, als Sébastien Haller im 12. CL-Einsatz der Saison seinen vermeintlich 12. Treffer erzielte. Doch der Aktion war eine Abseitsposition von Passgeber Dusan Tadic vorausgegangen. Es blieb die beste Chance für Ajax, das sich in der Folge an der kompakten Defensive der Portugiesen die Zähne ausbiss.

So bedeutet ausgerechnet für den Klub, der alle Spiele in der Gruppenphase gewonnen und dabei satte 20 Tore erzielt hat, bereits die erste K.o.-Runde Endstation. Benfica hingegen darf vom nächsten Coup träumen – und auf eine Rückkehr des weiterhin rekonvaleszenten Haris Seferovic hoffen. Denn ein zweites Mal dürfte sich Lissabon wohl nicht auf eine derartige Effizienz verlassen können.